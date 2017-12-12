"اتحادية الكهرباء" : قطع الخدمة بعد انقضاء 24 يوماً عن استحقاق السداد

أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد صالح، أن الهيئة لم تفرض أي رسوم جديدة فيما يتعلق بالأخر عن سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية، وان قطع الخدمة بعد انقضاء 24 يوماً عن استحقاق السداد.

وقالت في بيان على الرسمي "تويتر"، أوضح الصالح أن "الإجراءات المتبعة بهذا الشأن لا تزال كما في السابق، فقط ما تغير هو تسمية رسم إعادة الخدمة المقطوعة الذي يبلغ 100 درهم، إلى رسم التأخر عن سداد بالقيمة المادية ذاتها".

وبيّن أن "الهيئة كانت سابقاً تمنح للمستهلك منذ تاريخ صدور فاتورة الاستهلاك الشهري، مدة 20 يوماً للسداد من خلال جميع قنوات الدفع التي وفرتها، وفي حال تأخر عن هذه المدة يتم قطع الكهرباء ولا يتم وصل إعادة الخدمة المقطوعة إلا بعد انقضاء هذه المدة ودفع رسوم قدره 100 درهم".

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن "اليوم وبعد تحديث بيانات المتعاملين بمجرد أن تصل رسالة تتضمن تاريخ استحقاق الدفع للمستهلك يمنح الفترة ذاتها للسداد وهي 20 يوماً وإذا لم يسدد المبلغ المستحق بعد انتهاء هذه المدة ترسل الهيئة رسالة نصية للمستهلك تذكره بعملية الدفع، وإذا تخلف عن الدع أيضاً بعد 4 أيام من وصول الرسالة، يتم إضافة 100 درهم ولمرة واحدة على حساب المتعامل بدلاً من تحميل غرامة تأخير عند قطع الخدمة".