سحب بدائل حليب الأم المصنعة "Infants Formula" لتلوثها ببكتيريا السالمونيلا

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً بسحب واسترداد بدائل حليب الأم المصنعة (Infants Formula) فرنسية المنشأ الملوثة ببكتيريا السالمونيلا الممرضة، وقامت الوزارة بالتعميم على وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية في كل من إمارة أبوظبي ودبي وللسلطات المحلية المختصة متمثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، للتأكد من خلو أسواق ومستشفيات وصيدليات الدولة من المنتجات الملوثة وتشديد إجراءات الرقابة على منتجات بدائل حليب الأم المصنعة الواردة من فرنسا والتأكد من سلامتها وملاءمتها للاستهلاك البشري.

وأشارت المعلومات الأولية إلى رصد 20 حالة التهاب معوي في فرنسا لدى الرضع أقل من ستة أشهر نتيجة تناول المنتج مما دفع الشركة المصنعة (Lactalis Craon factory) للبدء بعمليات سحب واسترداد لجميع منتجاتها والتي تم تصنيعها بعد 15 فبراير 2017.

وحرصاً على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، قامت الوزارة بإعداد قائمة بتلك المنتجات وتدعو الوزارة المستهلكين في حال شراء أحد هذه المنتجات بضرورة عدم تناولها والتخلص الآمن منها منوّهة على سهولة التعرف على تلك المنتجات من خلال الاطلاع على القائمة والرموز التشغيلية المرفقة.

ويأتي ذلك من منطلق حرص الوزارة على حماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو غير الملائمة أو المخالفة للوائح الفنية.