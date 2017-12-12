الأرصاد يحذر من تقلبات جوية وأمطار اعتبارا من الجمعة

تشهد الدولة تقلبات جوية وحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تصاحبه كتلة هوائية باردة من الشمال مما يؤدي إلى تكاثر كميات السحب تدريجيا اعتبارا من يوم "الجمعة" المقبل يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزر.

ومن المتوقع أن يزداد تعمق المنخفضات الجوية العلوية والسطحية من يوم السبت إلى يوم الإثنين ليستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة ومصحوبة بالرعد أحيانا على فترات.

فيما تنشط الرياح الشمالية الشرقية والشرقية خلال هذه الفترة وتكون قوية أحيانا خاصة على البحر ومع السحب الركامية وتكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا خاصة مع وجود السحب الركامية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما ينصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه خاصة الأماكن القريبة من المرتفعات وعن أماكن جريان الأودية وينصح بعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة.