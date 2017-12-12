بالفيديو.. المشاهد الأولى من سفاري دبي

افتتحت بلدية دبي تجريبياً مشروع سفاري دبي صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن أكملت كافة الاستعدادات اللازمة للافتتاح.

حضر الافتتاح كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والتواصل الاجتماعي والإعلاميين الذين قاموا بزيارة تفقدية للحديقة بالكامل والجزء الخاص بالسفاري من خلال ركوب السيارات الخاصة المجهزة.

ترقبوا بعد قليل تغطيتنا المباشرة لأول جولة إعلامية في #سفاري_دبي أول حديقة سفاري مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط.#البيان_القارئ_دائما @DMunicipality pic.twitter.com/U1D1mXRPGm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 12, 2017