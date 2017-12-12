بالفيديو.. المشاهد الأولى من سفاري دبي

المصدر:
  • دبي - راضية خداس
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 افتتحت بلدية دبي تجريبياً مشروع سفاري دبي صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن أكملت كافة الاستعدادات اللازمة للافتتاح.

حضر الافتتاح كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والتواصل الاجتماعي والإعلاميين الذين قاموا بزيارة تفقدية للحديقة بالكامل والجزء الخاص بالسفاري من خلال ركوب السيارات الخاصة المجهزة.

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