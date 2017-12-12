إجازة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية يومي 31 ديسمبر و1 يناير

تقرر تعطيل جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة يومي 31 ديسمبر و1 يناير بمناسبة رأس السنة الميلادية.
تقرر تعطيل جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة يومي 31 ديسمبر و1 يناير بمناسبة رأس السنة الميلادية.
تقرر تعطيل جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة يومي 31 ديسمبر و1 يناير بمناسبة رأس السنة الميلادية.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي،
قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، في مسقط، واجب العزاء إلى فهد بن محمود
برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية،
تسلم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس في مكتبه بالوزارة،