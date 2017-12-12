إجازة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية يومي 31 ديسمبر و1 يناير

المصدر:
  • وام
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تقرر تعطيل جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة يومي 31 ديسمبر و1 يناير بمناسبة رأس السنة الميلادية.

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