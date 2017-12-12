اعتماد مشاريع تنموية في الإمارات بـ 275 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة عدداً من المشروعات التنموية في مجال شبكات الطرق في مختلف مناطق الدولة بقيمة إجمالية تقدر بـ 275 مليون درهم. حيث اعتمدت اللجنة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ترسية المرحلة الثانية من مشروع الطريق بين وادي القور والطريق الرابط بين دوار لهباب وطريق نزوى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 269 مليون درهم.

ترسية

كما وافقت اللجنة على ترسية أعمال الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء طريق السيجي الرابط مع تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد بقيمة إجمالية تقدر بـ 2.3 مليون درهم.

واعتمدت اللجنة ترسية أعمال الخدمات الاستشارية لمشروع النفق الذي يربط بين طريق المريشيد إلى الطريق المؤدي إلى مدينة محمد بن زايد في منطقة الحيل في إمارة الفجيرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 3.1 ملايين درهم ويبلغ طول النفق 470 متراً.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الهادفة إلى تطوير البنية التحتية في مجال شبكات الطرق في الدولة وتسهيل التنقل ورفع مستويات الأمان والسلامة بما يتماشى مع أفضل المواصفات العالمية والجودة العالية.