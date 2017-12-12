بلدية دبي تفعّل جهودها لاستدامة المياه الجوفية بمشاريع ومبادرات نوعية

تسعى بلدية دبي وبشكل مباشر إلى تفعيل سياسة المياه الجوفية بإطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات والهادفة إلى استدامة هذا المورد الثمين لتسليط الضوء على هذا الإرث البيئي، كما يمكن صون هذا التراث أن يساهم بشكل كبير في حماية البيئة، ثقافتها، وتنوعها الطبيعـي والتفاعلات بين الناس والبيئة.

وقال حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن القانون رقم 15 لسنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في الإمارة وضح طبيعة المهام التي تتولاها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لضمان تحقيق الإدارة المستدامة للمياه الجوفية في الإمارة والبدء بتطبيق برامج سياسة حماية المياه الجوفية لتشكل علامة بارزة للتأكيد على دعم حكومة دبي وحرصها على توفير المقومات اللازمة للمحافظة على هذا الإرث الطبيعي البيئي المهم، جاء ذلك في تصديره لحملة إدارة البيئة بالبلدية التي أطلقتها للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه الجوفية كمصدر مستدام.

احتفال

وبمناسبة هذا الاحتفال قالت مديرة إدارة البيئة في البلدية المهندسة علياء الهرمودي إن إدارة البيئة تحتفل كل عام بهذه المناسبة الوطنية وتركز على إحياء الجانب البيئي الوطني بحيث يكون موضوع الاحتفال لمناقشة وتوعية أفراد المجتمع وربط مفهوم المحافظة على عناصر البيئة من تربة وهواء وماء، وبذلك المحافظة على هذه العناصر تكون قاعدة أساسية لتطور الحضارات والشعوب، والتي حُددت من خلالها الأولويات في مجال الإدارة المستدامة للمياه الجوفية والتي تهدف إلى الحد من استنزاف هذه المياه وحمايتها من التلوث بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية في الإمارة.

فعالية للأطفال

وأضافت تسنيم الفلاسي رئيسة قسم التوعية البيئية أن هذه الفعالية تقام للأطفال لأنهم اللبنة الأساسية في بناء المجتمع والتركيز عليهم أساس التطور والحضارة فنزرع فيهم حب الولاء والطاعة للوطن والمحافظة على المياه الجوفية وخاصة مع احتفالات العيد الوطني ومع هذه الفئة سيكبر معهم الولاء والانتماء للوطن والمحافظة عليه.

حظر الري بالغمر والمحافظة على الجوفية

أصدرت إدارة البيئة بالبلدية تعميماً بحظر الري بالغمر وقد تم الإعلان عنه بالجريدة الرسمية وذلك لحض وإلزام أصحاب المزارع الخاصة بضرورة التوقف عن استخدام أسلوب الري بالغمر بالمزارع والتوجه نحو استخدام أساليب وأنظمة الري الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه الجوفية بالزراعة. ووفقاً للتعميم المذكور، فقد تم اعتماد سقف زمني لعدد من الإجراءات الهادفة لتحفيز التحول نحو استخدام أنظمة الري الحديثة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لعدد من المزارع التي لم تلتزم بالتعميم والقوانين والإرشادات الخاصة بحماية المياه الجوفية في الإمارة.

تسجيل

ومن ضمن برامج تطوير التصاريح تم تسجيل شركات الحفر، حيث تم التعميم خلال شهر مايو عام 2016 على كافة شركات حفر الآبار العاملة في الإمارة بضرورة تسجيل شركاتها لدى إدارة البيئة، وتم منحها مهلة حتى الأول من شهر يوليو.

وتتمثل فكرة المشروع في تركيب العدادات من قبل مختلف فئات مستخدمي المياه الجوفية بالإمارة وفقاً للمتطلبات والضوابط الفنية المعتمدة لدى إدارة البيئة ببلدية دبي. ويهدف المشروع إلى ضبط الكميات المسحوبة من المياه الجوفية.

ترشيد

تزامنت كل هذه البرامج والمشاريع الخاصة بسياسة المياه الجوفية مع برنامج توعوي شامل للفئات المستهدفة، وهو برنامج توعوي إرشادي مستمر لخمسة أعوام مقبلة ومدرج ضمن برامج ومشاريع خطة دبي الاستراتيجية 2021 ضمن محور مدينة ذكية ومستدامة كأحد البرامج التي انبثقت من سياسة المياه الجوفية وله دور كبير في رفع الوعي لدى الشرائح المستهدفة. حيث تم تنفيذ برنامج ترشيد استهلاك المياه الجوفية خلال عام 2016 تحت شعار «مياهنا الجوفية.. استدامتها أمانة».

كنز الحياة

ومن أبرز الفعاليات التي شاركت فيها إدارة البيئة بالتعاون مع مركز الجليلة هي إطلاق قصة كنز الحياة والتي تركز على أهم محاور برنامج ترشيد المياه الجوفية، كي يتعرف الأطفال إلى مفهوم المياه الجوفية وأهميتها.