«الشؤون الاستراتيجية» يناقش رفع السلامة المرورية بدبي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد في مقر المجلس في أبراج الإمارات، وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من القطاعات المختلفة.

حضر الاجتماع، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وعبد الله محمد البسطي الأمين العام لمجلس التنفيذي، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وسعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، ومطر محمد الطاير مدير عام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسامي أحمد القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وعبد الرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية.واطلع المجلس على استراتيجية السلامة المرورية التي قدمتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والتي عرضت أهم نتائج تحليل الوضع الحالي والمبادرات الاستراتيجية المقترحة وخطة العمل إضافة إلى مؤشرات الأداء والتي تهدف في مجملها إلى رفع مستوى السلامة المرورية في دبي للحفاظ على سلامة الأفراد وأمن الطرق ما يؤدي لخفض نسب الوفيات من الحوادث المرورية وما لذلك من عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة.

وسيؤثر تنفيذ الاستراتيجية ومبادراتها إيجابياً على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية والهدف الاستراتيجي لإمارة دبي بأن تكون مدينة آمنة تتميز بأعلى درجات السلامة وتعزيز معدلات السعادة في المجتمع من خلال الحفاظ على سلامة الأفراد وتناول العرض مؤشرات الأداء المستهدفة حتى عام 2021.

تصنيفات

وتضمنت أجندة الاجتماع موضوعات أخرى، حيث استعرضت هيئة الطرق والمواصلات سياسة ترخيص السائقين بناء على دراسة للوضع الحالي استناداً لـ 3 محاور خاصة بآليات التدريب والترخيص المركبات بمختلف تصنيفاتها والسائقين بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية ووضع المقترحات بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية في هذا المجال.

فيما استعرضت دائرة الأراضي والأملاك دراسة العرض والطلب للمنشآت العقارية حتى عام 2025 والتي ركزت على تحليل العوامل المؤثرة على الطلب على العقارات في الإمارة كعدد السكان والناتج المحلي الإجمالي والتوظيف ونزلاء الفنادق ودراسة المعروض العقاري والطلب على كل من عدد الوحدات السكنية ومساحة المكاتب وعقارات التجزئة وعدد الغرف الفندقية إضافة إلى مساحات العقارات الصناعية وتحليل نسبة الشواغر في القطاعات العقارية ومقارنتها عالمياً.

كما عرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إطار حوكمة حكومة دبي والذي ترتكز مبادئ تصميمه على 3 محاور هي «حكومة فعالة» من خلال إيجاد هيكل حكومي يركز على دور الحكومة الأساسي و«حكومة مسؤولة» من خلال زيادة المساءلة للجهات الحكومية وتعزيز الشفافية و«حكومة مرنة» من خلال إطار حوكمة يحافظ على عنصر المرونة.

خطط

يأتي اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية في إطار دور المجلس في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كل القطاعات وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات في سبيل ترسيخ ريادة دبي.