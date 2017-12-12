دائرة الموارد البشرية تستعرض دورها وممارساتها لـ«هيئة الطرق» و«كهرباء دبي»

استعرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، دور الدائرة المتمثل في ترسيخ الوعي والمعرفة بأنظمة وتطبيقات الموارد البشرية الحديثة، وتبني الممارسات العالمية، مما يحقق التكامل بين مبادرات التنمية البشرية والأهداف الاستراتيجية لخطة دبي 2021.

والتقى عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة وكهرباء دبي.

وخلال اللقاء، أشار سعيد الطاير إلى جهود الهيئة في تشجيع وتحفيز سياسات التوطين بما يدعم دور ومساهمة دائرة الموارد البشرية .