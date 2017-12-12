محمد بن زايد: دور العلماء إظهار صورة الإسلام الحقيقية في التسامح والسلام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية دور العلماء في إظهار صورة الإسلام الحقيقية في التسامح والسلام، مشدداً على أهمية منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وغيره من المنتديات الهادفة إلى إظهار الصورة الحقيقية والأصيلة لديننا الإسلامي الحنيف.

وشدد سموه، خلال استقباله أمس المشاركين في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، على دور العلماء وجهودهم في إزالة المفاهيم المغلوطة والممارسات الشاذة عن الدين الإسلامي، وفضح الأهداف التدميرية لأصحاب الأجندات المشبوهة الذين يتخذون التعصب والعنف وسيلة لغاياتهم الظلامية وتشويه صورة الإسلام وتعاليمه السمحة.