سيف بن زايد يتسلم مصباح الاتحاد 46 من وفد «زايد العليا»

تسلم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس في مكتبه بالوزارة، من وفد أصحاب الهمم من منتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة «مصباح الاتحاد» هدية اليوم الوطني الـ46.

وقدم الوفد لسموه مصباح الاتحاد 46 الذي هو مبادرة من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية تم صناعته بأنامل منتسبي ورش التأهيل المهني بالمؤسّسة من أصحاب الهمم، جاءت بالتعاون بين قسم الإعلام والعلاقات العامة بالأمانة العامة للمؤسّسة وورش التأهيل المهني، وهو عبارة عن مصباح يدوي تم تصنيعه بعدد أعوام الاتحاد 46 كمشاركة من أصحاب الهمم في تلك المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وقامت المؤسسة بوضع المصابيح المصنّعة الـ 46 في صناديق خاصة تحمل شعار المؤسّسة وبداخل كل منها مصباح برقم، ورسالة خاصة من أصحاب الهمم لأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأصحاب السمو أولياء العهود وعدد من شيوخ الإمارات تحمل رسالة حب وتقدير وشكر للدعم والرعاية على ما يقدمه الشيوخ لتلك الفئات.