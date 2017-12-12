محمد بن راشد: تكافؤ الفرص يحفظ التلاحم المجتمعي ويعزز اقتصاد الدولة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تعمل على الاستثمار في قدرات الإنسان، وتعتبر أن المرأة والرجل شريكان أساسيان في تحقيق التنمية بكل مجالاتها دون تفرقة بينهما. وقال سموه، خلال تكريمه الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين، إن ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة يقود إلى الحفاظ على مجتمعنا متلاحماً، وفي الوقت نفسه يعزز اقتصاد الدولة.



من جهة ثانية، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، اليوم، الدورة العاشرة لأعمال المنتدى الاستراتيجي العربي الذي يستشرف الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية المتوقعة في العالم العام المقبل بمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء.

