محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع فرنسا وسنغافورة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع فرنسا وسنغافورة وتطويرها، كما استقبل وفوداً من هيئات التأمين والطيران المدني والأوراق المالية والسلع.

فقد استقبل سموه، أمس، في قصر الشاطئ، فرنسوا هولاند، الرئيس الفرنسي الــــسابق الذي يزور الدولة حالياً للمشاركة في «المنتدى الاستراتيجي العربي 2017» الذي يقام اليوم في دبي، كما استقبل، في قصر البحر، تيو تشي هين، نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن الوطني في جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق.

ورحب سموه بزيارة المسؤولين الفرنسي والسنـــغافوري، مشيداً بالحـــرص المتبادل على الدفع بالعلاقات إلى آفاق جـــديدة من العمل الثنائي، كما تم خلال اللقاءين استعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محــمد بن زايد آل نهيان، في قصر البحر، أمس، وفوداً من هيئات التأمين والطيران المدني والأوراق المالية والسلع، يرافـــقهم معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.

ورحب سموه بالوفود، وتبادل معهم الأحاديث الودية عن برامجهم التطويرية والخطط التي تكفل رفع كفاءة الأداء في الهيئات الوطنية، وتعتمد على التميز والابتكار والتنافسية، وحرص هذه الجهات على تبنّي سياسيات عمل متقدمة تتوافق والتطورات المتلاحقة والأهداف المستقبلية للدولة.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما حضر لقاء الرئيس الفرنسي السابق خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.