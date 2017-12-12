منصور بن زايد يعزّي في وفاة تركي آل سعيد

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، في مسقط، واجب العزاء إلى فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، في وفاة شقيقه المغفور له تركي بن محمود آل سعيد.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وشعب سلطنة عمان الشقيق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق وقدّم العزاء، إلى جانب سموه، معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وحمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وفارس محمد المزروعي، المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.

جاء ذلك خلال زيارة قصيرة قام بها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى السلطنة أمس، لتقديم التعازي بوفاة المغفور له تركي بن محمود آل سعيد، رحمه الله، وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له وتوديعهم خلال زيارتهم فيصل بن تركي آل سعيد، وكامل بن فهد آل سعيد، وحمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، وسعود بن هلال البوسعيدي، وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومحمد سلطان سيف السويدي، سفير الدولة لدى سلطنة عمان.