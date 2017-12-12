حاكم أم القيوين يستقبل القنصل العام السعودي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس في الديوان الأميري بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين عبدالهادي بن محمد الشافي القنصل العام للمملكة العربية السعودية الجديد الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالقنصل العام للملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عمله بما يسهم في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات وعدد من المسؤولين.