محمد بن زايد يستقبل وفودا من هيئات التأمين والطيران المدني والأوراق المالية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر اليوم - كلا على حده - وفودا من هيئات التأمين والطيران المدني والأوراق المالية والسلع يرافقهم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

ورحب سموه بالوفود وتبادل معهم الأحاديث الودية حول برامجهم التطويرية والخطط التي تكفل رفع كفاءة الأداء في الهيئات الوطنية وتعتمد على التميز والابتكار والتنافسية وحرص هذه الجهات على تبني سياسيات عمل متقدمة تتوافق والتطورات المتلاحقة والأهداف المستقبلية للدولة.

حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ والمسؤولين.