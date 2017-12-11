محمد بن زايد يستقبل المشاركين في منتدى تعزيز السلم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في مجلس سموه بقصر البحر اليوم - المشاركين في " منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة " يرافقهم الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أمين عام المنتدى.

ورحب سموه بضيوف الدولة والمشاركين في المنتدى، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تعزيز الوعي بمنهجية الإسلام السمحة وتعاليمه القائمة على السلام والتعاون والمحبة.

وأكد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية المنتدى وغيره من المنتديات الهادفة إلى إظهار الصورة الحقيقية والأصيلة لديننا الإسلامي الحنيف، مشددا سموه على دور العلماء وجهودهم في إزالة المفاهيم المغلوطة والممارسات الشاذة عن الدين الإسلامي وفضح الأهداف التدميرية لأصحاب الأجندات المشبوهة الذين يتخذون من التعصب والعنف وسيلة لغاياتهم الظلامية وتشويه صورة الإسلام وتعاليمه السمحة.. داعيا المولى العلي القدير أن يعم الأمن والسلام والتسامح في المنطقة ودول العالم.

من جانبهم، ثمن أعضاء منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة دور دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في دعم أعمال المنتدى بغية تحقيق الخير والسلام للجميع ونشر قيم المحبة والتآلف بين البشر.. داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار على دولة الإمارات العربية المتحدة ويحفظ قيادتها ويوفقها لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.

حضر مجلس سموه .. معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ والمسؤولين.