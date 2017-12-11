محمد بن زايد يستقبل الرئيس الفرنسي السابق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ فرنسوا هولاند الرئيس الفرنسي السابق الذي يزور الدولة حاليا للمشاركة في " المنتدى الاستراتيجي العربي 2017 " الذي يقام غدا في دبي .
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.