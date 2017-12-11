«زايد العليا» تبحث برامج تأهيل أصحاب الهمم

أشاد مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومساندة سموهما للمؤسسة ومراكزها والفئات التي ترعاها من أجل الوصول للأهداف السامية المرجوة من إنشائها وتحقيق طموح ورغبات القيادة الرشيدة للفئات المشمولة برعاية المؤسسة.

وبحث أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي من شأنها توفير أرقى برامج التدريب والتأهيل والتعليم لفئات أصحاب الهمم المشمولين برعاية المؤسسة والتي تساعد على تنمية القدرات والطاقات الموجودة لديهم وتساعد على عملية دمجهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم ومؤثرين في مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا الغالي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده المجلس أمس برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وحضور الأعضاء مبارك سعيد الشامسي والدكتور خالد عيضة الجابري وطلال مصطفى الهاشمي وعبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة بالإنابة وعضو مجلس الإدارة. ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وإلى صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي على رعاية سموهما الكريمة ودعمهما المتواصل للمؤسسة وبرامجها ومشاريعها الإنشائية.

وتوجه مجلس إدارة المؤسسة بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على دعمه الدائم للمؤسسة وبرامجها لخدمة ورعاية أصحاب الهمم وتشريف سموه بزيارة مركز زايد الزراعي للتنمية والتأهيل ومشاركة منتسبي المؤسسة بالمركز الاحتفال بيوم العلم.

تطورات

ومن أبرز الموضوعات التي تم عرضها على الاجتماع إطلاق المؤسسة برنامج «قيادات المستقبل» الخاص والهادف إلى تطوير مهارات وفنون القيادة لدى فئة الشباب بالمؤسسة وهو برنامج أكاديمي يؤهل المرشحين لمسار وظيفي بوضعهم في حدود قطاعات رئيسية في المؤسسة وفي أماكن صنع واتخاذ القرار ويعمل لاستقطاب العناصر الشابة وتأهيلهم لتولي القيادة خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من أفكارهم العصرية وطموحهم نحو تطوير العمل بمجال عمل المؤسسة لخدمة الفئات المشمولة برعايتها من فئات أصحاب الهمم.

واستقبل سمو رئيس مجلس الإدارة على هامش الاجتماع المنضمين للبرنامج وعددهم 76 موظفاً وموظفة بالمؤسسة من عمر 21 إلى 30 عاماً وسيتم تنفيذ ورش عمل البرنامج من قبل خبراء «مجموعة المعارف» لمجموعات المنتسبين على مدار عام كامل وسيخضع خلاله المشاركون والمشاركات للتدريب في سلسلة مكونة من 10 ورش عمل تنفذ من خلال نهج تعليمي ممزوج ما بين الحضور وجهاً لوجه والتعليم الإلكتروني كما سيتم تدعيم جميع الدورات المقدمة بمواد دراسية ذاتية إلكترونية لمساندة المشاركين في البرنامج في رحلة التعلم الخاصة بهم.

قاموس إشاري للصم

على هامش الاجتماع استقبل سمو الشيخ خالد بن زايد فريق عمل إصدار القاموس الإشاري الموحد للصم وهو مبادرة أولى من نوعها تبنتها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وبمشاركة مختلف الجهات العاملة مع الصم وذلك نظراً لحاجة الصم في الدولة إلى مرجع موحد يجمع لهم لغتهم بما يضمن استمرارها ونموها ويساهم في رفع مستواهم العلمي والثقافي.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان مديري مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة على مستوى إمارة أبوظبي، وأشاد سموه بجهود العاملين في مختلف قطاعات ومراكز وأندية المؤسسة، ودعا إلى الاستمرار في تلك الجهود لرعاية وتأهيل كافة المنتسبين إلى المؤسسة ومن مختلف الفئات.