(لمشاهدة ملف "العبوات البلاستيكية أمراض تحت غطاء «التدوير»" pdf اضغط هنا)

على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع حول إعادة استعمال عبوات المياه التي لا تستعمل إلا لمرة واحدة، إلا أن الكثير من المستهلكين لا يزالون يرون في هذه التحذيرات ضرباً من المبالغة في الاحتياط، وأن الأمر ليس بهذه الخطورة التي يعلن عنها، إلا أن الدراسات العلمية تشدد باستمرار على أن هذه العادات الصحية الخاطئة مفتاح لأمراض خطيرة بدءاً من الالتهابات المعوية الحادة والإصابة بالبكتيريا مروراً باضطرابات الهرمونات وتهديدات جهاز المناعة وانتهاءً بخطر الإصابة بأمراض السرطان.

هذه «اللامبالاة» عند بعض المستهلكين لابد أن تترافق بزخم كبير من التوعية المستمرة لا سيما بين صفوف الأطفال في المراحل الدراسية المبكرة، وتشديد التأكيد على أن التهاون الأسري في مثل هذه الأمور تحت «وهم التوفير البسيط» في ثمن العبوة، سيؤدي إلى أمراض تكلفتها كبيرة وعواقبها مهددة للأجيال، فهي أمراض في رصيد المستقبل.

اقرأ أيضاً:

عبوات المياه المستعملة «تدوير» لأمراض قاتلة

الغسل المتكرر يضعف طبقة البلاستيك وينشر البكتيريا

منظومة وطنية للرقابة على مياه الشرب

البلاستيك والحرارة خطر مؤكد

تحوّل كبير في إدارة النفايات خلال 2021

تغيير سلوك المجتمع بيئياً يتطلب قوانين واضحة

دلالات صحية وتصنيعية للأرقام الموجودة على العبوات البلاستيكية