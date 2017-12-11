محمد بن راشد: الإمارات ترفض تهديد عروبة القدس

أكد مجلس الوزراء أن دولة الإمارات ستبقى داعمة لهوية القدس العربية وللوضعية القانونية التي أرستها الاتفاقات الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن القدس بوضعها النهائي جوهر عملية السلام التي تشكل الضامن الأساسي للاستقرار في المنطقة، وأي إخلال بهذه المعادلة قد يفتح أبواباً جديدة لخطاب متطرف جديد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موقف الدولة بشأن القدس ورفضها تهديد هويتها وتاريخها وعروبتها. وأضاف أن المساس بالقدس هو مساس باستقرار المنطقة وتمكين لخطاب متطرف جديد.

واعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي. وقال سموه: «انتقلنا من 40 طالباً جامعياً قبل 46 عاماً إلى 77 جامعة حكومية وخاصة اليوم، ونسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لأن تكون جامعاتنا ضمن المئة الأوائل عالمياً».