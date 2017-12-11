محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع كوريــا واليابان

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وكل من جمهورية كوريا الجنوبية ودولة اليابان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر البحر، كلاً على حدة، إم جونغ سوك، رئيس الأركان الرئاسي لجمهورية كوريا مبعوث الرئيس الكوري، وتارو كونو، وزير الخارجية الياباني، اللذين يزوران البلاد حالياً.

ورحب سموه بالمسؤول الكوري، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

ونقل إم جونغ سوك تحيات مون جيه إن، رئيس كوريا الجنوبية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين مزيداً من التعاون المثمر والبناء في المجالات كافة.

وحمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إم جونغ سوك تحياته للرئيس الكوري، وتمنياته لكوريا وشعبها الصديق اطّراد التقدم والنماء، مؤكداً سموه متانة العلاقات التي تجمع البلدين في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات والآفاق المستقبلية الواعدة وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. وتبادل سموه ومبعوث الرئيس الكوري وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تعاون مع اليابان

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية الياباني والوفد المرافق له، وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات واليابان وسبل تنميتها وتطويرها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتعليمية، في ظل الحرص المتبادل على الدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. وحضر اللقاء من الجانب الكوري تشانغ إي يونغ، رئيس الأمن الوطني في المكتب الرئاسي، ويون سون غو، نائب وزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الكورية، وبارك كانج هو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، في حين حضر لقاء المسؤول الياباني كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة، وهيروشي أوكا، المدير العام في مكتب الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الخارجية.