إيقاف المترو بين أبراج بحيرات جميرا وابن بطوطة من 5 يناير حتى منتصف 2019

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إيقاف الخدمة بين محطتي أبراج بحيرات جميرا، وابن بطوطة على الخط الأحمر لمترو دبي بدءاً من 5 يناير المقبل 2018 وحتى منتصف عام 2019، كونه جزءاً من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مسار 2020 والمتمثلة بتنفيذ وإنشاء المحطة الجديدة وربطها بالمحطة الحالية، وعليه سيتم إغلاق محطة نخيل هاربر أند تاور ومواقف السيارات متعددة الطوابق التابعة لها إغلاقاً كاملاً.

وأوضح عبدالمحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، أن التعديلات الإنشائية ستكون عبارة عن عملية إغلاق كلي لمحطة نخيل هاربر أند تاور، أي سيكون مسار السكة الحديدية من محطة مترو أبراج بحيرات جميرا إلى محطة ابن بطوطة مغلقاً بالكامل ابتداء من 5 يناير المقبل 2018 وحتى منتصف العام 2019.

وقال: «لضمان تنقّل الركاب بين محطتي أبراج بحيرات جميرا وابن بطوطة، سيتم توفير حافلات سريعة مجانية ستعمل على نقلهم بين المحطتين المذكورتين طوال ساعات عمل المترو، وهذه الخدمة هي عبارة عن خطة تشغيلية بديلة لخدمة المترو بين هاتين المحطتين والتي ستعمل طوال فترة الإغلاق لإنجاز التعديلات الإنشائية المطلوبة لتمديد الخط الأحمر كونه جزءاً من مشروع مسار 2020».

وأضاف يونس: «على ركاب المترو المتّجهين إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة النزول في محطة أبراج بحيرات جميرا وركوب الحافلات المجانية المتوفرة بديلاً للتنقّل ومتابعة الرحلة إلى محطة ابن بطوطة ومن ثم إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، أما ركاب المترو المتّجهون إلى محطة الراشدية، فعليهم النزول في محطة ابن بطوطة وركوب الحافلات المجانية المتوفرة بديلاً للتنقّل ومتابعة الرحلة إلى محطة مترو أبراج بحيرات جميرا ومن ثم إلى محطة مترو الراشدية».

كما تنصح الهيئة الجمهور وركاب المترو بإضافة 20 دقيقة إلى الوقت المخطط لرحلاتهم اليومية لتفادي أي تأخير.

وتابع، إن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائماً على أن تيسير جميع خدمات النقل الجماعي المقدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.