سعيد الطاير:نسبة الحوادث في مشروعات «كهرباء دبي» شبه معدومة

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في الصحة والسلامة على مدار السنوات الماضية أسهمت في تعزيز مكانتها محلياً وعالمياً في هذه المجالات، حيث تحقق الهيئة تصنيف 5 نجوم في الصحة والسلامة منذ عام 2002، وتتجاوز معايير الأمن والسلامة في الهيئة 98%، وتعد من أفضل النسب على المستوى العالمي، كما تكاد نسبة الحوادث في مشروعات الهيئة أن تكون معدومة، وفازت الهيئة بجائزة «سيف الشرف في الصحة والسلامة» عام 2017 للمرة العاشرة، وأعلن مجلس السلامة البريطاني بأن الهيئة هي المؤسسة الوحيدة على مستوى العالم التي فازت بجائزتي الشرف العالمية في البيئة وسيف الشرف في الصحة والسلامة لست سنوات متتالية، لتكون أول مؤسسة عالمية تفوز بهاتين الجائزتين في نفس الوقت، كما حصدت الهيئة جائزة أفضل الأعمال (Best Business Awards) ضمن فئة الصحة والسلامة، وهي واحدة من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة.

جاء ذلك في كلمة للطاير أمس خلال افتتاح «أسبوع الصحة والسلامة الداخلي» الذي تنظمه الهيئة للعام الثامن، بهدف تعزيز ثقافة الصحة والسلامة وتسليط الضوء على أحدث التطورات وأهم المستجدات في هذه المجالات، ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعاتها وأنشطتها وعملياتها التشغيلية، وحرصها على أن يكون جميع الموظفين على اطلاع بأحدث الأنظمة في هذه المجالات.

وبين الطاير أن الهيئة نجحت في تجديد النظام الإداري للصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001:2007)، وحصلت على اعتماد مجلس السلامة البريطاني كمركز للتدريب، لتكون أول جهة حكومية في دبي تمنح الذين يخضعون للتدريب على يد فريق تدريب داخلي، شهادات معترف بها من مجلس السلامة البريطاني.

وذكر الطاير «تؤكد هذه الإنجازات فعالية ونجاح سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي نتبناها بهدف ترسيخ ونشر ثقافة الصحة والسلامة والبيئة في جميع قطاعاتنا ومختلف عملياتنا التشغيلية، الأمر الذي أثمّن معه الجهود المخلصة والدؤوبة التي يبذلها موظفونا والذين لولاهم لما حققنا هذه الإنجازات الرائدة، وأدعوكم للحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيز الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات انسجاماً مع رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي». وتستمر فعاليات «أسبوع الصحة والسلامة» حتى يوم الخميس 14 ديسمبر الجاري في مختلف مراكز الهيئة، وتتضمن العديد من البرامج والمحاضرات التوعوية وورش العمل في موضوعات الصحة والسلامة المهنية.