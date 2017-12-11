مناسبة

سعيد بن طحنون يحضر أفراح الشامسي والعامري

المصدر:
  • العين - وام
التاريخ:
طباعة Email

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة علي صالح محمد الشامسي بمناسبة زفاف نجلها صالح إلى كريمة مسلم طرشوم بالشاوي العامري. كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق العين روتانا عدد من وجهاء القبائل والشعراء وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وتضمن الحفل مشاركة فرقة العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon