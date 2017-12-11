محمد بن زايد يبحث العلاقات والتطورات الإقليمية مع وزيري خارجية بريطانيا واليابان ومبعوث كوري

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع بوريس جونسن، وزير الخارجية البريطاني، أمس، في أبوظبي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات. كما استقبل سموه، تارو كونو، وزير الخارجية الياباني، وبحثا تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية، وسبل تنميتها وتطويرها. كما استقبل سموه إم جونغ سوك، رئيس الأركان الرئاسي الكوري مبعوث الرئيس الكوري. وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، والقضايا الإقليمية والدولية.
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ابتعاث أطباء مواطنين للدراسة في أميركا
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
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محمد بن راشد: المساس بالقدس مساس باستقرار المنطقـة وتمكـين لخطــاب التطـرف
أكد مجلس الوزراء أن دولة الإمارات ستبقى داعمة لهوية القدس العربية وللوضعية القانونية التي أرستها كل الاتفاقيات الدولية بخصوصها وحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن القدس بوضعها النهائي تمثل جوهر عملية السلام التي تشكل الضامن الأساسي للاستقرار في المنطقة وأي إخلال بهذه المعادلة قد يفتح أبواباً جديدة لخطاب متطرف جديد.وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله
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محمد بن زايد ووزير الخارجية البريطاني يبحثان مواجهة تحديات الإرهاب لتحقيق استقرار المنطقة
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
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محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع كوريــا واليابان
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
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سلطان القاسمي: «أميركية الشارقة» تجمّع عالمي منتج
أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،
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سيف بن زايد يبحث التعاون الأمني مع سنغافورة
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أبوظبي
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عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع بريطانيا واليابان
بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي،
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«زايد العليا» تبحث برامج تأهيل أصحاب الهمم
أشاد مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»
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الإمارات حققت مراكز متقدمة في التنافسية العالمية خلال فترة بسيطة
أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات تمكنت خلال فترة بسيطة منذ تأسيسها قبل 46 عاماً،
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«زايد للإسكان» يُطلق اسم «حي التسامح» على مشروع الخوانيج في دبي
أعلن معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية،
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ثاني الزيودي:التركيز على مراقبة التلوث ليس أفضل طرق المعالجة
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المحلية على تعزيز وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية،
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«صحة دبي» تطلق «بسمة» لعلاج مرضى السرطان
أطلقت هيئة الصحة في دبي أمس، مبادرة دبي لعلاج السرطان «بسمة»،