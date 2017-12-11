محمد بن زايد يبحث العلاقات والتطورات الإقليمية مع وزيري خارجية بريطانيا واليابان ومبعوث كوري

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع بوريس جونسن، وزير الخارجية البريطاني، أمس، في أبوظبي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات. كما استقبل سموه، تارو كونو، وزير الخارجية الياباني، وبحثا تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية، وسبل تنميتها وتطويرها. كما استقبل سموه إم جونغ سوك، رئيس الأركان الرئاسي الكوري مبعوث الرئيس الكوري. وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، والقضايا الإقليمية والدولية.