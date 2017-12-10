الطقس و درجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبرا أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً فوق البحر ومثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل الضباب اوالضباب الخفيف.

حركة الرياح .. شمالية غربية / 12 - 30 / 38 كم/ساعة على اليابسة ، 30 - 40 / 55 كم / ساعة على البحر .

حالة البحر مضطربة مع ارتفاع الموج من 2 - 4 أقدام قرب الساحل ومن 4 - 6 / 8 أقدام في العمق. وأعلى مد عند الساعة 08:02 وأدنى جزر عند الساعة 13:18 .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 26 16 75 35.

دبي 26 19 80 40.

الشارقة 27 13 75 35.

عجمان 26 15 80 30.

أم القيوين 25 12 80 35.

رأس الخيمة 24 13 75 40.

الفجيرة 26 19 65 35 .

العين 25 15 85 35.

ليوا 26 14 80 35 .

الرويس 24 16 85 40.

السلع 25 15 80 40 .

دلما 23 19 85 45.

طنب الصغرى 24 18 75 40.

طنب الكبرى 24 18 75 40 .

أبوموسى 24 18 75 40.