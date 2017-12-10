"الوطني للإعلام" يعلن نتائج مؤشر الثقة بوسائل الإعلام في الإمارات

أعلن المجلس الوطني للإعلام اليوم عن نتائج دراسة " مؤشر الثقة بوسائل الإعلام في الإمارات " التي أجراها بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني بهدف التعرف إلى الأنماط العامة لاستخدامات وسائل الإعلام، ومعرفة مصادر الأخبار التي يعتمد عليها الجمهور، ومعرفة اتجاهات الثقة في الإعلام.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أعلنت في مؤتمر صحفي الذي عقده المجلس، أن المعدل العام لثقة المجتمع بالإعلام الإماراتي بلغ 80.5%، فيما بلغت الثقة العامة بوسائل الإعلام الإماراتية (الثقة الانطباعية) %94.

وشملت عينة الدراسة 2500 شخص من المواطنين والمقيمين، حيث تم تحديد ستة مجالات لبناء مؤشر الثقة تضمنت الاعتمادية، والثقة في آخر وسيلة إعلام تمت متابعتها، التقييم المهني والأخلاقي للإعلام الإماراتي، الثقة بمواد الرأي والتحليل، الثقة بالتغطيات الإعلامية المتخصصة ومن ثم الثقة المباشرة التي منحها الجمهور (الثقة الانطباعية).

وبينت الدراسة أن نسبة الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية بلغت 93.5%، فيما وصلت نسبة الثقة بالمحتوى الإعلامي التحليلي الذي يشمل مواد الرأي والتحليلات والتعليقات الخاصة بشؤون الإمارات إلى 78.7 %.

وقال منصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام:" يهدف المجلس من خلال هذه الدراسة والدراسات الأخرى التي قام بها كدراسة "مصادر الشباب للحصول على المعلومات والأخبار"، التي تساهم في تطوير استراتيجية عمل القطاع، والتعرف على الاتجاهات العامة التي يتسم بها، بحيث تكون خطط العمل والبرامج المنفذة تتوائم مع المستجدات والتطورات وتضمن تعزيز مساهمة الإعلام الإماراتي في ترسيخ مكانة الدولة وتطورها".

وأضاف:" أظهرت النتائج الإيجابية للدراسة بأن مؤسساتنا الإعلامية حققت إنجازات كبيرة، بفضل مواكبتها للتطورات والتوجهات العالمية، الأمر الذي يعزز من حضورها وقدرتها على المنافسة، ويمكنها من الارتقاء بخدماتها الإعلامية بالشكل الذي يلبي متطلبات وتطلعات الجمهور".

ومن جانبه، قال الدكتور باسم الطويسي عميد معهد الإعلام الأردني إن هذه الدراسة تأتي ثمرة تعاون بين المجلس الوطني للإعلام ومعهد الإعلام الأردني، حيث تعكس مستوى التطور الذي وصل اليه الإعلام في الإمارات، ومستوى الثقة التي يمنحها المجتمع للإعلام الإماراتي، وهي ثقة كبيرة بالمقارنة مع دراسات مشابهة في مجتمعات أخرى، مشيراً إلى أن الدراسة تظهر اتجاهات الجمهور وعاداته في تلقّي الأخبار والمحتوى الإعلامي إلى جانب مراكز الاهتمام الإعلامي.

وبينت الدارسة أن نسبة اعتماد الجمهور الإماراتي على وسائل الإعلام الإماراتية للحصول على الأخبار تصل إلى 63 %، هذا وأظهرت النتائج أن اعتماد الجمهور على القنوات التلفزيونية كمصدر للأخبار والمعلومات في الظروف العادية يصل إلى 30 %، ومواقع التواصل الاجتماعي إلى 37 % (فيسبوك وتويتر)، بينما استحوذت الصحف على نسبة وصلت إلى 10 %، والمواقع الإخبارية الإلكترونية إلى 8 %، والمحطات الإذاعية إلى 5 %.