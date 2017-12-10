محمد بن راشد: المساس بالقدس هو مساس باستقرار المنطقة وتمكين لخطاب متطرف

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، أن مدينة القدس هي جوهر الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية .. والقضية الفلسطينية هي جوهر استقرار المنطقة .. والمساس بالقدس هو مساس باستقرار المنطقة وتمكين لخطاب متطرف جديد وفتح لنوافذ الإرهاب الذي بدأ العالم في هزيمته فكريا وعمليا.

وقال سموه في حسابه على تويتر"ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي أكدنا خلاله موقف دولة الإمارات بشأن القدس الشريف ورفضنا الرسمي لتهديد هويتها وتاريخها وعروبتها".

وأضاف"مدينة القدس هي جوهر الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية .. والقضية الفلسطينية هي جوهر استقرار المنطقة .. والمساس بالقدس هو مساس باستقرار المنطقة وتمكين لخطاب متطرف جديد وفتح لنوافذ الإرهاب الذي بدأ العالم في هزيمته فكريا وعمليا"

وتابع "كما أقررنا خلال اجتماعنا اليوم أيضا الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتي تتضمن معايير أداء وجودة جديدة لجامعاتنا الاتحادية نضمن من خلالها وصول جامعاتنا لأفضل 100 جامعة عالمية خلال الفترة المقبلة ".

وأوضح"استراتيجية التعليم العالي تتضمن ربط تمويل الجامعات بالأداء .. وبرامج لإعداد أساتذة جامعيين إماراتيين في كافة التخصصات واستقطاب كفاءات عالمية جديدة .. وتوفير مرونة للانتقال بين الجامعات.. وإشراك القطاع الخاص عبر مجلس متخصص للمساهمة في مدخلات التعليم العالي".

وتابع سموه" تتضمن استراتيجية التعليم العالي مرونة زمنية أكبر للطالب في اختيار تخصصه النهائي دون التأثير على مدة الدراسة .. وبرامج لإشراك المدراء التنفيذيين من القطاعين العام والخاص في التدريس .... كفاءة جامعاتنا ومخرجاتها تحدد كفاءة اقتصادنا وكفاءة مسيرة التنمية في بلدنا".

واضاف"اعتمدنا خلال جلستنا كذلك إصدار تشريع بخصوص الإدارة المتكاملة للنفايات بما يحافظ على البيئة وصحة الإنسان .. وبحثنا أيضا خلال الجلسة طلب استضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل في دولة الإمارات بما يسهم في إعداد أجيال عربية قيادية شابة مؤثرة إيجابا في محيطها ومستقبلها".