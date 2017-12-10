مستشفى رأس الخيمة يفتتح أول مركز للاخصاب والتلقيح الصناعي

المصدر:
  • رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح
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افتتح مستشفى رأس الخيمة أول مركز للاخصاب والتلقيح الصناعي من نوعه في الإمارة والمناطق الشمالية للدولة،  ويقدم المركز خدماته الاستشارية والفحص الجيني لتجنب الأمراض الوراثية بالتعاون مع مركز بورن لعلاج الاخصاب في دبي.

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