افتتح مستشفى رأس الخيمة أول مركز للاخصاب والتلقيح الصناعي من نوعه في الإمارة والمناطق الشمالية للدولة، ويقدم المركز خدماته الاستشارية والفحص الجيني لتجنب الأمراض الوراثية بالتعاون مع مركز بورن لعلاج الاخصاب في دبي.
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مستشفى رأس الخيمة يفتتح أول مركز للاخصاب والتلقيح الصناعي
افتتح مستشفى رأس الخيمة أول مركز للاخصاب والتلقيح الصناعي من نوعه في الإمارة والمناطق الشمالية للدولة، ويقدم المركز
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شرطة أبوظبي تحبط ترويج 2.5 مليون حبة "كبتاجون" بالعين
أحبطت شرطة أبوظبي ترويج مليونين ونصف المليون حبة مخدرة، صنف "كبتاجون" في عملية أُطلق عليها "العين الثاقبة" نظراً لسرعة الإطاحة بأربعة أشخاص ..
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الوطني للإعلام يعلن نتائج دراسة «مؤشر ثقة المجتمع بالإعلام الإماراتي»
كشف المجلس الوطني للإعلام أن مجتمع الإمارات يعتمد بالدرجة الأولى في الحصول على الأخبار على محطات التلفزة في الحالات الطارئة والأزمات بنسبة33 بالمائة.
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محمد بن زايد: قرار ترامب بشأن القــدس طـوق نجاة للجماعات الإرهابية
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
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إنجازات كبيرة يحققها مركز الشباب في الـ 50 يوماً الأولى لانطلاقته
حقق مركز الشباب في أول 50 يوماً لانطلاقته إنجازات كبيرة تعكس الدور الكبير والمكانة الفاعلة للشباب في المجتمع الإماراتي،
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سلطان القاسمي: الشارقة واجهت مبكراً أسباب السرطان
أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،
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حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الزعابي
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة،
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سيف بن زايد يعزي في وفاة حمد الحساني
قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
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أمل القبيسي تفوز بجائزة أفضل رئيس برلمان عربي
منح الاتحاد البرلماني العربي معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي
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نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج التسامح
نظمت وزارة التسامح الأمسية الاحتفالية «جسور» ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـ46،
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تطوير منتجات الأسر وتوفير معارض متخصصة
وجهت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع،
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افتتاح الجسر المؤدي من شارع الخيل إلى شارع المركز المالي يناير المقبل
أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن افتتاح مشروع الجسر المؤدي من شارع