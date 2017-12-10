«كهرباء دبي» تنال براءة اختراع نظام بيانات أحادي الاتجاه

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي، على شهادة براءة اختراع دولية لنظام بيانات أحادي الاتجاه، الذي تم تصميمه وتنفيذه داخلياً، بهدف ضمان نقل آمن لبيانات محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه إلى منصة مشتركة، ليوفر قاعدة معرفية لأصحاب القرار، تمكنهم من الوصول إلى البيانات بشكل لحظي عبر الأجهزة الذكية.

أسهم تطوير النظام وإنتاجه داخلياً، في توفير مبالغ كبيرة للهيئة، مقارنة بتكلفة الأنظمة المماثلة في الأسواق، إضافة إلى تعزيز قدرة وكفاءة موظفي الهيئة في ابتكار وتطوير أنظمة حديثة، تلبي متطلبات أعمال الهيئة، وتعزز بنيتها التحتية في مجال الأمن الإلكتروني واعتمادية وأمن الشبكة.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «لدينا استراتيجية متكاملة لتحفيز الأفكار والمقترحات الإبداعية التي تشكل الدعائم الأساسية للقيم المؤسسية التي تتبناها الهيئة، إدراكاً منا بأهمية مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، عبر توفير بيئة محفزة وإبداعية ونوعية، تهدف إلى استنباط أفضل الحلول الخلاقة».

وأشار الطاير إلى أن «نظام البيانات أحادي الاتجاه»، الذي طوره فريق العمل في الهيئة، يدعم نظام المعلومات المركزي للمحطات الذكية، ويجمع البيانات آلياً من أنظمة التحكم في محطات إنتاج الكهرباء والمياه بشكل فوري، وبطريقة آمنة تماماً، ليوفر رؤية شاملة ومتكاملة لحالة العمليات والمعدات، تُتيح التحليل الدقيق للبيانات، بما يدعم اتخاذ القرارات بشكل سريع لتحسين الأداء، ويمكن لمستخدمي النظام، الحصول على مخرجاته على مدار الساعة، ومن أي مكان، عبر الأجهزة الذكية.

يلبي نظام نقل البيانات أحادي الاتجاه، الحاجة المتزايدة لربط أنظمة التحكم بالمحطات، لإنشاء أنظمة معلومات مركزية متكاملة، أو بهدف الاتصال الخارجي مع مصنعي المعدات، للحصول على الخدمة عن بعد، ويضمن تدفقاً للبيانات في اتجاه واحد، من شبكات أنظمة التحكم إلى الشبكات المرتبطة بالإنترنت، لتأمين أنظمة التحكم ضد القرصنة الإلكترونية. وقد حقق النظام فصلاً فعلياً بين الشبكتين، باستخدام برمجيات تم تطويرها داخلياً في الهيئة.