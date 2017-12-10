محمد بن زايد: تأثيرات سلبية لقرار ترامب في استقرار المنطقة

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن قلق دولة الإمارات تجاه التأثيرات السلبية لقرار الرئيس الأميركي الأخير بشأن القدس الشريف في مستقبل استقرار المنطقة وعملية السلام، مشيراً إلى إمكانية أن تمثل هذه الخطوة طوق نجاة للجماعات الإرهابية. كما أعرب سموه عن أمله بأن تراجع الإدارة الأميركية هذه الخطوة، وتعمل بشكل أساسي ومؤثر ومحايد على صياغة مبادئ سلام حقيقي، يخدم الجميع.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، وفداً من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وفي الشأن اليمني قال سموه إن الإمارات والتحالف العربي أكدا مراراً الحل السياسي في اليمن، لكنّ ذلك لن يكون على حساب أمن المنطقة واستقرارها، ولن يكون على حساب تمكين ميليشيا عسكرية تعمل خارج نطاق الدولة، وتمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة.