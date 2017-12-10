12.7 مليوناً حصيلة مزاد الأرقام «ثنائية الكود»

بلغ إجمالي إيرادات المزاد العلني رقم «97» الذي نظمته أمس هيئة الطرق والمواصلات في دبي للأرقام ثنائية الكود 12 مليوناً و 756 ألف درهم، وذلك مقابل بيع 10 أرقام تخطى أربعة منها حاجز المليون درهم، وشهد المزاد حضوراً كبيراً ومنافسة من قبل الراغبين في امتلاك أرقام مميزة ثنائية الكود «AA» والتي سيحظى ملاكها بميزة عدم طرح هذه الفئة مرة أخرى حتى نهاية 2018. وتصدر الرقم «10» «AA» قائمة الأعلى سعراً في المزاد حيث بلغ سعره 3 ملايين و120 ألف درهم، فيما بلغت قيمة الرقم «12» من الفئة ذاتها مليونين و720 ألف درهم، في حين بيع الرقم «50» بمليون و 840 ألف درهم، وحصد الرقم «100» مبلغ 910 آلاف درهم، وتوزعت باقي الإيرادات على الأرقام 6 الأخرى والتي تراوحت أسعارها بين 450 و 700 ألف درهم.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في المزاد العلني الذي نظم في فندق ويستن الحبتور أمس في الثالث من ديسمبر الجاري على موقعها الإلكتروني وفي مراكز إسعاد المتعاملين، كما منحت الراغبين في امتلاك الأرقام المميزة فرصة التسجيل حتى اللحظات الأخيرة قبيل انطلاق المزاد، ولتعريف الراغبين في الحصول على الأرقام المميزة بالإجراءات والخطوات خصصت الهيئة فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة 8009090 للرد على استفسارات الجمهور بشأن المزاد وطرق التسجيل.