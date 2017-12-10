حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الزعابي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الحفل الذي أقامه عبيد حمد سيف الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، بمناسبة زفاف نجله «حمد» عبيد الزعابي، إلى كريمة سعيد راشد عبيد سيف الزعابي، سفير فوق العادة، والمفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين.

وحضر الحفل الذي أقيم في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي جمعة الماجد، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد، والشخصيات وأبناء القبائل والمواطنين والأهل والأصدقاء.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والحضور، العريس ووالده ووالد العروس وأقارب العروسين، متمنين أن يكلل الله عز وجل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرق الحربية، الأهازيج الشعبية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.