نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج التسامح

نظمت وزارة التسامح الأمسية الاحتفالية «جسور» ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـ46، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

حضر الأمسية -التي أقيمت في حديقة أم الإمارات في أبوظبي - عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة وعدد من المواطنين والوافدين من مختلف الجنسيات والثقافات المقيمة والزائرة إضافة إلى ممثلين عن مختلف دور العبادة في الدولة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - في كلمته خلال الأمسية - أن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تمثل أنموذجاً فريداً ومتطوراً في التسامح والسلام والتعايش والوئام واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً والتمسك بالقيم النبيلة التي جبلتنا عليها فطرتنا الإنسانية السوية.

إنجازات

وأشاد معاليه بالإنجازات التي تحققت وما زالت تتحقق في جميع ربوع أرض الإمارات الطيبة وفي مختلف المجالات والقطاعات وهو ما يبعث بالفخر والاعتزاز على الدوام ويؤكد القيم الرائدة والمبادئ السامية التي قامت عليها دولة الاتحاد ونظامها الراسخ وسار في فلكها المجتمع الإماراتي الأصيل قيادات وأفراداً.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك «مرحباً بكم جميعاً في احتفال وزارة التسامح باليوم الوطني السادس والأربعين لدولتنا العزيزة نحتفل فيها معاً بالإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتحقق في كل ربوع الدولة نعتز ونفتخر فيها معاً بقيم هذه الدولة الرائدة ومبادئ نهضتها نعتز بنظامها وقادتها وبأبنائها وبناتها».

وأعرب عن اعتزازه وفخره بما تمثله الإمارات من أنموذج حضاري فريد ومتطور في التسامح والتعايش السلمي واحترام الآخر والتمسك بالقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة وبما صاحب كل ذلك من سلام ورخاء وازدهار حتي أصبحت دولة الإمارات اليوم في مقدمة دول العالم أجمع في التعايش والالتقاء بين البشر وبناء جسور التفاهم والحوار والتواصل الإيجابي بين الجميع.

وقال معاليه إنه في هذا الاحتفال نفتخر ونعتز بدور القائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» فهو الذي أرسى دعائم هذا الوطن على أسس قوية جعلته اليوم وطناً عظيماً ومتقدماً بكل المقاييس.. مشيداً بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود الكرام.

أفراح النعيمي والمحيربي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أول من أمس الحفل الذي أقامه خليفة محمد النعيمي بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة صقر سعيد المحيربي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون في أبوظبي - عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين والشخصيات ولفيف من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة من وحي التراث الشعبي. أبوظبي - وام