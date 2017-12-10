حميد بن عمار: «مجلس السعادة» يجسّد تطلعات القيادة في إسعاد المواطنين

قال الشيخ حميد بن عمار النعيمي: إن «مجلس السعادة» يجسد تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد المواطنين ويعكس الصورة الناصعة للإماراتيين المتميزين من خلال عرض تجاربهم الشخصية التي سيكون لها عظيم الأثر في نفوس الشباب، فتشحذ هممهم وتدفعهم إلى تجاوز العقبات وتحقيق ما يصبون إليه من طموحات.

وأشار الشيخ حميد بن عمار النعيمي - خلال حضوره أمس ثالث جلسات مجلس السعادة التي عقدت في مركز شباب عجمان - إلى أن فكرة المجلس لم تكن مجرد تعاون مثمر بين مركز شباب عجمان وشبكة رؤية الإمارات الإعلامية بل كانت مبادرة ثمينة تضاف إلى رصيد إمارة عجمان في العطاء. واستضافت الجلسة المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي الرئيسة الفخرية لفريق سفراء السعادة التطوعي التي تحدثت خلالها عن قصة نجاحها. وأدارت الجلسة الإعلامية صفية الشحي وترجمتها إلى لغة الإشارة الخبيرة الدولية فاطمة المناعي.