عودة عدد من الجرحى اليمنيين إلى عدن

عاد إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، عدد من الجرحى اليمنيين بعد رحلة علاج في جمهورية الهند تكللت بالنجاح على نفقة دولة الإمارات تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وثمّن الجرحى اليمنيون ومرافقوهم الوقفة الأخوية لدولة الإمارات وما قدمته لهم من دعم حتى يعودوا لممارسة حياتهم مجدداً مفعمين بالأمل في غد أفضل، متوجهين بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي تعكس توجيهات سموه الكريمة اهتمام دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالشعب اليمني.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها المبذولة لتحسين أوضاع اليمنيين والتخفيف من معاناتهم، واصفين مبادرة العلاج على نفقة الدولة باللفتة الإنسانية الكريمة للإمارات وقيادتها الرشيدة، داعين المولى عز وجل أن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

تأتي عودة هذه المجموعة من الجرحى اليمنيين إلى بلادهم بعد رحلة علاج ناجحة في الوقت الذي لا يزال يتلقى عدد منهم الرعاية المكثفة، ويأتي التكفل بعلاج هؤلاء الجرحى في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب والانتهاكات المتواصلة التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضدهم.

ودأبت دولة الإمارات على مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة انطلاقاً من اهتمامها الدائم بمختلف القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية المرضى والجرحى والمصابين.