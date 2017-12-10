1000 متعامل حصلوا على استشارات مجانية عبر «شور» محاكم دبي

أعرب طارش عيد المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، عن فخره بنجاح برنامج «شور» الذي يكتسب أهمية عالية، لكونه أول مشروع تطوعي للمحامين لتقديم الاستشارات المجانية، تجسيداً لالتزام «محاكم دبي» بنهج العطاء والبذل الذي اختطه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع إطلاق «عام 2017 عام الخير».

ويعود نجاح «شور» في تقديم استشارات مجانية لـ1000 متعامل بتكلفة 3 ملايين درهم خلال «عام الخير» بالدرجة الأولى إلى التعاون المثمر مع نخبة المحامين المتطوعين من 81 مكتب محاماة معتمداً في دبي، وتبنّي منهجية قائمة على توفير الاستشارات القانونية المجانية عن كل أنواع الدعاوى والنزاعات والأمور الوقتية والمستعجلة وإشكاليات التنفيذ، تماشياً مع مستهدفات وثيقتنا الاستراتيجية 2016-2019، المتمحورة حول إسعاد المتعاملين وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية.

تكريم

ولفت إلى أنّ التكريم الذي حصل عليه البرنامج خلال الدورة الرابعة من مبادرة «أوائل الإمارات» ليس مستغرباً عن القيادة الرشيدة التي تضع تقدير الإبداع والابتكار في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، إيماناً بأنها الدعامة الصلبة لخوص سباق التميز الذي لا نهاية له في دولة الإمارات.

وتسلم طارش عيد المنصوري، المدير العام، الميدالية التكريمية بالنيابة عن المحاكم التي تعتبر الجهة الوطنية الوحيدة المكرّمة خلال الدورة الرابعة من مبادرة «أوائل الإمارات»، التي استضافتها أبوظبي بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـسادس والأربعين لدولة الإمارات.

وأضاف المنصوري: «يمثل التكريم شرفاً عظيماً لنا، يدفعنا إلى المضي قدماً نحو تحقيق إنجازات سبّاقة تُضاف إلى مكتسبات الإمارات، باعتبارها رائدة العمل الخيري والإنساني في العالم، ويمثل نجاحنا في ترجمة الأهداف السامية لـ«شور» دافعاً قوياً لنا إلى توطيد أطر التعاون المثمر مع نخبة مكاتب المحاماة في إمارة دبي، سعياً وراء إطلاق مبادرات نوعية تستلهم ثقافة الخير المتجذرة على مستوى القيادة والشعب في الإمارات».

ويجدر بالذكر أن مبادرة «أوائل الإمارات» شهدت تكريم 46 شخصية إماراتية رائدة ومتميزة في المجال الخيري والإنساني، ممن قدموا إسهامات بارزة كان لها الأثر في رفعة المجتمع الإماراتي، وتستهدف المبادرة إبراز دور أوائل المنجزين الإماراتيين ممن عملوا بإخلاص مند تأسيس دولة الإمارات، وتقدير الشباب ممن رفعوا علم الدولة في المحافل الدولية كافة.