محمد بن زايد يعرب عن قلق الإمارات تجاه التأثيرات السلبية لـ"نقل السفارة"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ وفدا من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بوفد المعهد الذي يتكون من 50 باحثا وخبيرا بشؤون المنطقة.. متمنيا لهم زيارة موفقة وناجحة.. وبحث سموه معهم القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتطويره بما يخدم المصالح المتبادلة.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمحة عامة عن سياسة الإمارات الخارجية ورؤيتها للتطورات والأحداث الجارية في المنطقة.

وشملت القضايا التي تم طرحها في اللقاء قرار الرئيس الاميركي الاخير بشأن القدس الشريف والتداعيات الاقليمية والدولية على خلفية هذا القرار الاحادي المخالف لقرارات الشرعية الدولية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن قلق دولة الامارات العربية المتحدة تجاه التأثيرات السلبية للقرار على مستقبل استقرار المنطقة وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا سموه الى إمكانية ان تمثل هذه الخطوة طوق نجاة للجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة التي بدأت بخسارة قواعدها في المنطقة.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن امله في ان تراجع الادارة الاميركية هذه الخطوة وتعمل بشكل أساسي ومؤثر ومحايد في صياغة مبادئ سلام حقيقي يخدم الجميع ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي مناقشة الأوضاع في اليمن والحلول المطروحة لإنهاء الأزمة اضافة الى التطورات الاخيرة في العاصمة صنعاء والسياسات الاجرامية والقمعية التي تمارسها المليشيا المسلحة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذا الصدد ان دولة الامارات العربية المتحدة والتحالف العربي أكدا مرارا على الحل السياسي في اليمن لكن ذلك لن يكون على حساب امن واستقرار المنطقة ولن يكون على حساب تمكين ميليشيا عسكرية تعمل خارج نطاق الدولة وتمثل تهديدا مباشرا على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة ..مشيرا سموه الى الصواريخ التي أطلقت الى مدن سعودية بدعم واضح من قوى إقليمية تريد نشر الفوضى والخراب في المنطقة كما تحقق لها للأسف في مدن عربية اخرى.

واكد سموه ان دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عملتا وما زالتا على تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق وقدمتا المساعدات الانسانية والتنموية للمناطق اليمنية المحررة من التنظيمات الإرهابية وفتحتا الطرق البرية والجوية والبحرية لإيصال المساعدات للمدن المنكوبة التي تقع تحت سيطرة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمسلحة.

كما تم التطرق خلال اللقاء الى ملف الارهاب والعنف والجهود الاقليمية والدولية المبذولة لتخليص المنطقة من مخاطره وملفات سوريا ولبنان وليبيا وأهم المبادرات والأفكار المطروحة لمعالجة هذه الملفات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان دولة الامارات العربية المتحدة ستواصل نهجها بالتعاون مع المجتمع الدولي في محاربة التطرف والعنف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله ومنابر أفكاره وإيدولوجياته.

وأكد الجانبان في هذا الصدد أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين دول العالم لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي شكلت في الآونة الأخيرة تهديدا حقيقيا للسلم والأمن العالميين وضرورة إيجاد تسويات حقيقية لبقية الملفات.

وأشاد أعضاء الوفد بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ومستوى التنسيق والتعاون بينهما في المجالات كافة خاصة في مجال محاربة الإرهاب والتطرف والدور الكبير الذي يقوم به البلدان في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.