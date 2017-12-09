«الصحة» تؤكد خلو الدولة من «باراسيتامول هاسكو» للأطفال

أكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس اللجنة العليا للغش الدوائي، أن الصنف الدوائي باراسيتامول هاسكو غير مسجل وغير متداول في الدولة ولم يتم استيراده بالطرق الرسمية ولم يدخل الإمارات في السابق، ولم ترد إلينا أي تحذيرات عنه من الأمانة الصحية في جامعة الدول العربية أو من المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعليه فإننا لا نستطيع أن نؤكد أو نجزم بوجود الضرر من هذا الدواء ونطالب الجمهور بعدم تداول أو تناول مثل هذه الأخبار التي تضر بمنظومة الدواء بالدولة كما تتسبب بنشر الفزع وتضليل الناس بصورة غير علمية. وحذر من تداول شائعات تسرب أدوية غير مرخصة إلى صيدليات الدولة.

وأشار الدكتور أمين إلى تلقي وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتصالات ورسائل للاستفسار عن دواء للأطفال لوحظ تداول اسمه عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهو باراسيتامول هاسكو Paracetamol Hasco B500 على أنه يحوي فيروساً قاتلاً يسبب الوفاة خلال 5 أيام، ومصدره مجهول، وأهاب بكافة فئات المجتمع عدم تداول أي مقاطع فيديو أو رسائل نصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تختص بالصحة وبالتحديد الأدوية.

وأكد أن الوزارة وبالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية ومن خلال اللجنة العليا لليقظة الدوائية تتواصل بشكل يومي مع المنظمات والهيئات الدولية للدواء والشركات الدوائية العالمية ومصانع الأدوية للتحري عن أي تحذيرات أو ملاحظات أو مضاعفات تختص بأي صنف دوائي على مستوى العالم.

وأوضح الأميري أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون مع الهيئات الصحية في الدولة من خلال اللجنة الوطنية للغش الدوائي تضع استراتيجية متماسكة للرقابة الدوائية في ظل كثرة المنتجات الدوائية وتطورها، خاصة وإن الدواء سلعة استراتيجية تتميز عن غيرها من المواد بأهميتها ومدى ضرورة الحاجة إليها، ولا تخضع للعرض والطلب ولكنها حاجة ملحة عند لزومها وضرورية لإنقاذ حياة الإنسان.