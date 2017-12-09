ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح النقبي

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الزفاف الذي أقامته عائلة المرحوم عبدالله سعيد الرشيد النقبي، بمناسبة زفاف نجلها راشد إلى كريمة محمد سعيد الرشيد النقبي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح في مدينة رأس الخيمة، عدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمواطنين والأهل والأصدقاء.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة والحضور العريس وأهل العروس، متمنياً لهم حياة سعيدة وأن يكلل الله حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وقدمت الفرق الحربية الأهازيج الشعبية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.