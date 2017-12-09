وضع حجر الأساس لقرية الشيخ زايد في منار بسريلانكا

وضع وفد جمعية دبي الخيرية حجر الأساس لقرية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في منطقة «منار» شمال سريلانكا لبناء 50 بيتاً للأسر الفقيرة ومسجد يتسع لعدد 270 مصلياً ومدرسة تضم 8 فصول دراسية تتسع لعدد 240 طالباً.

كما تتضمن القرية بئراً بمضخة كهربائية وخزان مياه سعة 2000 لتر ومستوصفاً يتكون من 4 غرف بالإضافة الى حفر 4 آبار ارتوازية بتكلفة اجمالية 1.825 مليون درهم وذلك بالتعاون مع الحكومة السريلانكية وجمعية الإسكان وتنمية الموارد السريلانكية التي تتولى تنفيذ المشروع.

ويأتي إطلاق هذا المشروع إبرازاً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجال التطوعي والإنساني وأهمية ذلك في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق التلاحم بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة المبادرات الإنسانية والترويج لها.

وتستفيد من هذا المشروع العائلات الفقيرة المسلمة بهدف ضمان الحياة الكريمة لهم.

ضم وفد جمعية دبي الخيرية خلال حفل وضع حجر أساس القرية حسين عبدالرحيم قرقاش نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأحمد محمد مسمار أمين سر الجمعية بحضور عبدالحميد عبدالفتاح كاظم الملا سفير الدولة لدى سريلانكا.

وأكد أحمد مسمار أمين سر جمعية دبي الخيرية أن إنشاء أعمال إنسانية وخيرية تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد، يأتي تأكيداً على السير على نفس نهجه، طيب الله ثراه، وتعريف الأجيال بما قام به من أعمال خالدة داخل الدولة وخارجها.

مساحة

أوضح أحمد مسمار أن مساحة كل بيت من بيوت هذه القرية تصل الى 45 متراً، ويكفي كل بيت لإقامة أسرة مكونة من 10 أفراد ويتكون سقفه من مادة «القرميد» على أن يكون البناء من الطابوق العادي حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لـ 50 بيتا نحو 1,250 مليون درهم، مشيرا إلى أن تكلفة بناء المسجد تتجاوز 154 ألف درهم ويتسع لـ 270 مصلياً فيما تصل تكلفة حفر بئر وتوفير مضخة كهربائية له وخزان سعة 200 لتر وفلتر تنقية ما قيمته 18 ألف درهم بالإضافة الى مدرسة بمساحة تصل الى 838 متراً مربعاً بقيمة تتجاوز 275 ألف درهم.