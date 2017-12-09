سفارة الدولة في الرباط تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني

أقامت سفارة دولة الإمارات في المملكة المغربية الشقيقة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين للدولة بحضور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية.

كما حضر الحفل محمد الحجوي الأمين العام للحكومة المغربية ومحمد يتيم وزير التشغيل ومحمد بنعبدالقادر وزير منتدب مكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية وعبد الكريم بنعتيق وزير منتدب مكلف بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة ورقية الدرهم وزيرة منتدبة مكلفة بالتجارة الخارجية ومحمد مهيدية والي جهة الرباط القنيطرة والجنرال المختار المصمم ومحمد فوزي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية المغربية وزينب العدوي الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية وعدد من كبار الشخصيات العسكرية المغربية والأمنية وأعضاء الديوان الملكي وأعضاء السلك الدبلوماسي والعسكري المعتمد لدى المملكة المغربية وعبد السلام أحيزون الرئيس المدير العام لشركة «اتصالات المغرب».

وكان في مقدمة مستقبلي ضيوف الحفل سهيل مطر الكتبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية وسعيد مهير الكتبي وزير مفوض بالسفارة والعقيد الركن أحمد الكعبي الملحق العسكري لدى سفارة الدولة بالرباط وسيف خليفة الطنيجي سكرتير أول بالسفارة ومحمد اليماحي سكرتير ثاني بالسفارة ومها العلوي ملحقة دبلوماسية بالسفارة.

وفي مستهل حفل الاستقبال تم عزف السلامين الوطنيين الإماراتي والمغربي، وألقى السفير سهيل مطر الكتبي كلمة رحب خلالها بجميع الحاضرين، وقال إن دولة الإمارات تحتفل في الثاني من ديسمبر 2017 باليوم الوطني السادس والأربعين لتأسيسها، حيث شهد هذا اليوم من عام 1971 قيام دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت نموذجاً رائداً في التنمية المستدامة والتقدم والازدهار في المنطقة.

وأضاف إن الثاني من ديسمبر من كل عام يمثل بالنسبة لمواطني الدولة والمقيمين فيها مناسبة للتعبير عن الانتماء لتراب هذا الوطن، والفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة التي عملت على الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي.

وأشاد الكتبي بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة.