مدير « شؤون المواطنين»: مكرمات حاكم رأس الخيمة تدعم خطط التنمية في الإمارة

أشاد الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، لأبنائه المواطنين في توفير الحياة الكريمة وتحقيق الرفاهية لهم.

وأكد الشيخ سلطان بن جمال القاسمي على الدور الكبير الذي تلعبه مكرمات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة العديدة والمتابعة المستمرة من قبل سمو ولي عهده التي تهدف إلى توفير الأراضي والمساحات الكافية لتشييد المساكن الجديدة للأسر المواطنة في مختلف مناطق الإمارة وضواحيها والمناطق المحيطة بها والمناطق الشمالية ونظيرتها الجنوبية البعيدة وسواها، وذلك لدعم خطط التنمية والتطوير في جميع مناطق ومدن الإمارة، حرصا من سموهما على توفير الحياة الكريمة لأبنائهما المواطنين.

تسوية

وأشار إلى أن حكومة إمارة رأس الخيمة قامت ممثلة بدائرتي البلدية والخدمات العامة بتسوية العديد من مناطق الإمارة ومنها منطقتا بطين السمر والرفاعة على شارع الشيخ محمد بن زايد للاستفادة منها لمشاريع برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ مخططات البنية التحتية اللازمة لتلك المنطقة التي ستضم إليها كذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأوضح الشيخ سلطان بن جمال القاسمي أن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة سخر الإمكانيات والطاقات للنهوض بأبنائه المواطنين إيماناً من سموه بأن شباب الوطن هم الثروة الحقيقية والهدف والغاية وما التوجيهات العديدة التي أمر بها سموه، والتي تصب بشكل مباشر لتحقيق الاستقرار والرفاهية المعيشية للمواطنين إلا دليل قاطع على اهتمامه وحرصه على أبنائه المواطنين.

رؤية

وقال الشيخ سلطان القاسمي إن رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وحرص ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تجسدت في توفير سبل الرخاء والاستقرار لأبنائه المواطنين ولأسرهم، وحرصه على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارة وتلمس احتياجاتهم، ودفع عجلة البناء والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ دعائم المسيرة الاتحادية.

نهضة

وأوضح الشيخ سلطان بن جمال القاسمي أن الإمارة شهدت خلال سبع سنوات في عهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة نهضة تنموية شاملة ترتكز على مجموعة من المجالات منها الاقتصادية والعمرانية والتعليمية والسياحية والثقافية وغيرها، مشيرا إلى أن رأس الخيمة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، لتحقيق كل ما من شأنه رفعة الوطن والرخاء والرفاهية للمواطنين.

حرص

أكد الشيخ سلطان بن جمال القاسمي أن توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين تتصدر أولويات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الذي يحرص على توفير الاحتياجات الرئيسة للأسر المواطنة وفي مقدمتها السكن الحديث والمناسب والآمن، وهو ملف يحظى باهتمام كبير من قبل سموه وسمو ولي عهده، وتوليه حكومة رأس الخيمة رعاية لافتة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الاتحادية في مقدمتها برنامج الشيخ زايد للإسكان وسواها من برامج الإسكان الحكومي في الدولة.