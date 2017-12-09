أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق الدولة

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الدولة عصر أمس، ما أدى إلى انخفاض درجة الحرارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتزداد كميات السحب على الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية من الدولة، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح معتدلة على اليابسة قد تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتكون قوية السرعة فوق البحر بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

وتكون حركة الرياح، جنوبية غربية - شمالية غربية «18 - 36» 40 كم/‏ساعة على اليابسة، وتكون شمالية غربية «30 - 45» 55 كم /‏ ساعة على البحر.

وتكون حالة البحر، شديد الاضطراب إلى مضطرب بعد الظهر، وارتفاع الموج من 3-5 أقدام قرب الساحل ومن 7-9 /‏ 11 أقدام بالعمق وأعلى مد عند الساعة 16:40 وأدنى جزر عند الساعة 10:48.

وتتراوح درجات الحرارة لتكون العظمى في أقصاها 27، والصغرى في أدناها إلى 11، أما الرطوبة فتكون العليا 70، والدنيا 10.