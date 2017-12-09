حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الحفل الذي أقامته عائلة المرحوم محمد أحمد سعيد بن حجر الشحي، بمناسبة زفاف نجلها نواف إلى كريمة أحمد بن شيبان الحبسي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بمركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح، الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، إلى جانب عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والشخصيات والمواطنين والأهل والأصدقاء.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والحضور، العريس وأهل العروس وأقارب العروسين.