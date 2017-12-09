اختيار رواد الفضاء الإماراتيين الأربعة نهاية 2018

في تسريع للخطوات العملية لكسر حاجز الطموح الجديد أمام أبناء الإمارات في مجال العلوم المتقدمة وخصوصاً علوم الفضاء، باشر مركز محمد بن راشد للفضاء التحضيرات لبرنامج الإمارات لروّاد الفضاء، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأربعاء الماضي، لاختيار وإعداد وتدريب 4 رواد فضاء إماراتيين، وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية ليكونوا سفراء الإمارات في الفضاء، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشف سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في «مركز محمد بن راشد للفضاء»، أنه سيتم اختيار رواد الفضاء الإماراتيين الأربعة نهاية العام المقبل، لكي ينضموا إلى البرنامج. وقال المري لـ«البيان» إنه مع بداية العام 2018، ستبدأ المرحلة الأولى للاختيار، والتي تشمل الفحوص الطبية والاختبارات النفسية، فيما تليها الجولة الأولى من المقابلات، مشيراً إلى أنه في منتصف العام المقبل ستبدأ المرحلة الثانية، والتي تشتمل على إجراءات الفحوصات الطبية والاختبارات النفسية المكثفة، وستليها الجولة الثانية من المقابلات، تمهيداً لاختيار المرشحين الأربعة الذين سينضمون إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء بنهاية 2018.