شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع مهرجان دبي السينمائي

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مهرجان دبي السينمائي الدولي بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بينهما وإيمانا منهما بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة بمجال الإعلام بما يحقق أهدافهما الاستراتيجية.

وقع مذكرة التفاهم اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وعبد الحميد جمعة رئيس المهرجان بحضور عدد من مسئولي الجانبين.

و أكد اللواء عبد الله خليفة المري خلال حفل توقيع المذكرة حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز سبل التعاون مع القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة التي تجمعهما.

وقال إن تلك الشراكة تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التطوير والتميز في مجالات العمل الأمني وإسهام الأعمال السينمائية في تعزيز الأمن والاستقرار من خلال دعم الجهود التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية وبرامجها التوعوية وترشيخ مفهوم منهجية " أمنكم سلامتنا" التي تحرص شرطة دبي دائما على تعزيزها ونشرها في جميع أرجاء الامارة لينعم أفراد المجتمع بالأمن والأمان والطمأنينة والسعادة وهذه هي الغاية التي دائما ما نضعها نصب أعيننا.

وثمن التعاون والشراكة المتميزة بين القيادة العامة لشرطة دبي ومهرجان دبي السينمائي الدولي الذي أصبح من أهم المهرجانات العالمية والعربية السباقة في تقديم كل ما هو جديد سواء في اختيار الأفلام المعروضة أو دعوة أهم و أبرز نجوم العالم و الوطن العربي على سجادته الحمراء وحضور فعالياته.

من جانبه أكد عبد الحميد جمعة رئيس مهرجان دبي السينمائي الدولي الدور الذي تلعبه السينما في نشر الوعي وفتح باب الحوار والتقريب بين الثقافات وبناء المجتمعات والتوثيق لإنجازاتها وإرثها وثقافتها.

وقال إنه لطالما كانت السينما الوسيلة الأقوى و الأقدر على إحداث التغيير بصفتها لغة عالمية تتجاوز الحدود وتحدد ملامح الإنسان.

تنص مذكرة التفاهم على أن يتعاون الطرفان بجميع الوسائل الممكنة لدعم وتطوير التعاون في المجال التدريب وإعداد الافلام السينمائية لتحقيق الأهداف المنبثقة عنها على أن يعملا على تطوير الأنشطة المشتركة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ضوء المذكرة سيتم تدريب كوادر شرطة دبي على صناعة السينما من خلال مهرجان دبي السينمائي ومنصة شرطة دبي في سوق دبي السينمائي .