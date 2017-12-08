رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون سلطان عمان بوفاة تركي بن محمود آل سعيد

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تعزية إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له صاحب السمو السيد تركي بن محمود آل سعيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد و‏صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة.