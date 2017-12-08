توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتزداد كميات السحب على الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية من الدولة، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح معتدلة على اليابسة قد تنشط أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتكون قوية السرعة فوق البحر بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

#أمطار_الخير .. أمطار خفيفة على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي

تصوير ــ سيف الكعبي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hrYLD4SibN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٨ ديسمبر، ٢٠١٧

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 36 / 40 كم/ساعة على اليابسة ، وتكون شمالية غربية / 30 - 45 / 55 كم / ساعة على البحر.

حالة البحر .. شديد الاضطراب إلى مضطرب بعد الظهر .. وارتفاع الموج من 3-5 أقدام قرب الساحل ومن 7-9 / 11 أقدام بالعمق وأعلى مد عند الساعة 16:40 وأدنى جزر عند الساعة 10:48.





درجات الحرارة نسب الرطوبة.المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.أبوظبي 25 14 70 20.دبي 26 16 65 15.الشارقة 26 12 65 20.عجمان 26 13 65 20.أم القيوين 25 12 60 25.رأس الخيمة 25 11 75 30.الفجيرة 27 16 55 30 .العين 25 13 65 10.ليوا 25 11 80 30 .الرويس 23 14 75 35.السلع 24 14 75 40 .دلما 24 19 75 35.طنب الصغرى 25 19 75 40.طنب الكبرى 25 19 75 40 .أبوموسى 25 18 75 40 .